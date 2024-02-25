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Начальник штаба группировки «Центр» наградил военнослужащих за взятие Авдеевки

Минобороны РФ сообщило о награждении военнослужащих орденами за взятие Авдеевки

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Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки. Он вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевске кресты, сообщили в Минобороны Минобороны РФ.

»<…> генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся <…> в ходе операции по освобождению населенного пункта Авдеевка», — уточнили в сообщении.

Начальник штаба группировки войск «Центр» пожелал солдатам терпения, воли и крепости духа.

По словам одного из награжденных, замкомандира роты с позывным «Винни», задача стояла — начать штурм с дачного поселка Милицейский. Затем наступление удалось развить, российские бойцы зашли непосредственно в город. Он обратил внимание, насколько быстро освободили Авдеевку.

В пятницу, 23 февраля стало известно, что под Авдеевкой уничтожили четверо колумбийских наемников, которые попали под ракетный обстрел.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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