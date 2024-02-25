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В Британии сообщили о новом нападении на судно у Йемена

ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

У побережья Йемена произошло новое нападение на судно. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование», — cказано в сообщении.

Центр классифицирует этот инцидент как атака.

Ранее движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) еще остается наступательный потенциал после ряда ударов США и Британии по позициям хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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