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Советник Залужного рассказал о разногласиях в политическом и военном руководстве

Советник Залужного Назаров: от ВСУ требовали победы, скрывая количество ресурсов

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Советник бывшего главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров в интервью The New York Times, что власти требовали от Вооруженных сил Украины «дорожную карту» победы, не предоставляя данных о количестве людей, боеприпасов и резервов, которые потребуются для выполнения любого плана.

«Этого, к сожалению, не поняло или не захотело понять наше политическое руководство, когда требовало от военных стратегических планов без стратегических резервов и ресурсов», — рассказал он.

Назаров также добавил, что украинская армия была обеспокоена подобными требованиями Киева. Но при этом военнослужащий подчеркнул, что разногласия не должны перекрывать тот факт, что военное и гражданское руководство имеют одну цель — победить в конфликте.

8 февраля украинский лидер уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского.

Испанская газета El Mundo написала, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) разделила Украину на две части.

Ранее военный эксперт предсказал судьбу Залужного после отставки.

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