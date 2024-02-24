Вооруженные силы РФ во время освобождения Авдеевки уничтожили элитных боевиков «Азова» (организация запрещена в России), который был отправлен туда главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

«Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон «Азов», с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили», — заявил Макговерн, добавив, что после взятия Авдеевки Россия фактически выиграла конфликт на Украине.

Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли там до 425 военнослужащих.

24 февраля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ в настоящее время пытаются реализовать оборону в зоне боевых действий.

Накануне стало известно, что жители Авдеевки получили первые российские паспорта.

Ранее сообщалось, что силы РФ отбросили украинские войска более чем на 10 км при взятии Авдеевки.