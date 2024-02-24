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Немецкий политик раскрыла, чем опасна передача Украине ракет Taurus

Вагенкнехт: передача Украине ракет Taurus перенесет боевые действия в Германию

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Shutterstock

Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с РФ. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, которое опубликовано в соцсети X.

«Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать? Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию», — сказала Вагенкнехт.

24 февраля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время пытаются реализовать оборону в зоне боевых действий.

В этот же день инспектор министерства обороны США Роберт Сторч сказал, что Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с предоставлением помощи США Украине.

До этого историк из США Мэри Саротт заявила, что российские вооруженные силы побеждают в украинском конфликте, при этом Украина может потерять еще больше территорий.

Ранее в парламенте Крыма назвали неадекватным анонс нового контрнаступления ВСУ.

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