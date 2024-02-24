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В Великобритании обезвредили немецкую бомбу весом в полтонны

Минобороны Великобритании обезвредило 500-килограммовую немецкую бомбу

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство обороны Великобритании сообщило об обезвреживании найденной во дворе жилого дома в Плимуте 500-килограммовой немецкой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте британского оборонного ведомства.

«Пятисоткилограммовая бомба... была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию из британской армии и Королевского флота», — говорится в тексте.

Бомба SC-500 была обнаружена во вторник, 20 февраля. Для ее транспортировки эвакуировали более 10 тысяч человек из района, где она была найдена, а затем по маршруту ее перевозки. Бомба была взорвана в море. В операции участвовали более 100 военнослужащих.

11 февраля сообщалось, что спасатели уничтожили три фугасные авиационные бомбы, найденные в Ростовской области при проведении земляных работ. В заявлении МЧС уточняется, что речь идет о снарядах времен Великой Отечественной войны. Авиационные бомбы ФАБ-100 нашли в селе Крым Мясниковского и станице Мелиховской, после чего на место прибыли пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС РФ.

8 февраля на территории аэропорта в штате Флорида в США была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Снаряд весом 500 кг нашли в ходе проведения ремонтных работ на территории воздушной гавани. Снаряд оказался неактивен, поэтому не представлял никакой угрозы.

Ранее в Шотландии рыбаки достали со дна водоема гранату времен Второй мировой войны.

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