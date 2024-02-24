Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с помощью Украине

Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с предоставлением помощи США Украине. Об этом сообщил Bloomberg генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч.

Отмечается, что в рамках этих производств следователи изучают «мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление». Пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.

Одна из проверок касается 155-мм артиллерийских снарядов, а именно того, не была ли обделена американская армия при поставках для ВСУ.

Также в статье говорится о неполных декларациях на грузы, отправляемых на Украину через территорию Польши.

«В результате персонал министерства обороны не имел необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования в процессе передачи», — заявили собеседники агентства.

Сторч анонсировал новые расследования, ввиду «количества и скорости» помощи, получаемой Украиной.

По данным Bloomberg, за отправкой помощи на Украину следят более 200 человек, из них 28 в самой республике, и это число планируется увеличить.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.