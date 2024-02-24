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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области зафиксированы повреждения

Электроустановка повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

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Reuters

Трансформаторная подстанция повреждена взрывом в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, «зафиксированы обстрелы четырех административных построек и трансформаторной подстанции».

Накануне в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов зафиксировали повреждения электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины. По данным ведомства, часть города осталась без света. Всего в областном центре без света более 3,4 тысячи точек учета электричества.

Днем 23 февраля сообщалось, что несколько взрывов произошли в Херсоне. Утром 23 февраля украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в городе Одессе. По информации журналистов, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Винницкой области Украины произошел взрыв на железной дороге.

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