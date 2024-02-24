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В Британии рассказали об успешном применении артиллерии ВС РФ на фронте

Telegraph: ВС РФ добивается успехов на Украине с помощью артиллерии

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для британской газеты The Telegraph сообщил, что Вооруженные силы РФ успешно используют на фронте тысячи единиц артиллерии.

«Если нужен повод для паники из-за российского оружия, то это нужно делать из-за тысяч гаубиц и ракетных установок, которые полумиллионная российская армия на Украине использует по всей линии фронта», — заявил эксперт.

По его словам, успешное применение артиллерии позволяет российским войскам отбрасывать все дальше позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева о текущей ситуации на поле боя. В субботу, 24 февраля, Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Мордвичев рассказал главе ведомства о ситуации в районе донецкого города Авдеевки.

Ранее генерал заявил, что войска РФ столкнулись со всем потенциалом ВПК стран НАТО.

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Операция на Украине
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