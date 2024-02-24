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В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Власти Тульской области сообщили о третьем сбитом за ночь беспилотнике

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в ночь на 24 февраля. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами.

Утром 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Вечером 22 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суражским районом. Он уточнил, что никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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