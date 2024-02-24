Российские десатники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Во взятии опорного пункта активное участие принимала бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, которая обстреляла позиции ВСУ осколочно-фугасными снарядами. Ее после высадки поддержали штурмовые соединения.

После зачистки опорного пункта он был передан частям закрепления.

Отмечается, что перед выходом на задание десантники получили напутствие от священника Евгения Малофеева.

До этого костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении.

Как рассказали в оборонном ведомстве, штурмовые подразделения десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.