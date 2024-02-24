Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские десатники взяли опорный пункт на Артемовском направлении

МО: российские десатники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские десатники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Во взятии опорного пункта активное участие принимала бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, которая обстреляла позиции ВСУ осколочно-фугасными снарядами. Ее после высадки поддержали штурмовые соединения.

После зачистки опорного пункта он был передан частям закрепления.

Отмечается, что перед выходом на задание десантники получили напутствие от священника Евгения Малофеева.

До этого костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении.

Как рассказали в оборонном ведомстве, штурмовые подразделения десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами