В США подсчитали объем вооружений, израсходованных на украинский конфликт

Соединенные Штаты израсходовали на украинский конфликт запас оружия, которого при других обстоятельствах хватило бы на 10 лет, что может помешать Вашингтону обеспечивать собственную национальную безопасность. Подобным мнением поделился американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо — прим. ред.), сообщает ТАСС.

«Мы израсходовали десятилетние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений», — пожаловался политик, добавив, что необходимо увеличить производство американского оружия.

По словам Вэнса, действия Белого дома привели к тому, что США стали не способны производить достаточного количества снарядов, при этом отправляют все важное оружие за границу.

Сенатор также выразил удивление позицией американских законодателей, которых больше волнует конфликт на другом континенте, нежели кризис на южной границе собственной страны.

До этого конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что миллиарды долларов, выделенные Соединенными Штатами Украине, попали в руки тех, кто занимается отмыванием денег по всему миру.

Ранее Европарламент одобрил многолетнюю финпомощь Киеву.