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Силы ПВО защитили небо над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожен украинский дрон

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Над Тульской областью уничтожен украинский дрон, в результате работы средств противовоздушной обороны не допущено жертв и разрушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Известно, что сбитый беспилотник был самолетного типа. На место крушения БПЛА выехали сотрудники экстренных служб, в том числе саперы.

До этого губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском и Курским районом работает ПВО.

Утром 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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