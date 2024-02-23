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Минобороны сообщило, что сбило БПЛА над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

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Michal Dyjuk/AP

Российское Министерство обороны сообщило в Telegram-канале, что над Белгородской областью был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территорией Белгородской области.

До этого, 23 февраля, над хутором в Кубани упал летательный аппарат, в результате начался пожар. К настоящему моменту пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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