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Подполье сообщило о поражении объектов ВСУ в Днепре

РИА Новости: подполье сообщило о поражении цехов по сборке дронов в Днепре

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РИА Новости

Российские войска в ночь на 23 февраля ударили по нефтебазе, складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цехам Южного машиностроительного завода в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам мужчины, данные о поражении объектов он получил от местной агентуры. По его словам, зафиксировано попадание в нефтебазу, «в место, которое называется «Стан 550».

«Это прокатный цех №2 частного акционерного общества «Днепровский металлургический завод», — сказал Лебедев.

Он заявил, что в этом месте находились большие резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Координатор подполья также рассказал, что российские военные попали в цеха Южного машиностроительного завода, где производили новые беспилотники.

Кроме того, он сообщил, что ВС РФ поразили несколько складов на улице Каруна, которые занимали ВСУ. При этом одна из ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в погоне за беспилотным летательным аппаратом «Герань» попала в многоэтажное здание, о чем рассказали жители соседних домов, добавил Лебедев.

Утром 23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе прозвучали мощные взрывы.

Также ночью взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. Сообщалось, что взрывы также произошли в Полтавской области Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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