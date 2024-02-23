ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов и заявили о потере боевого духа. Об этом украинские военные рассказали британскому изданию The Telegraph.

Солдаты заявили, что если средства для борьбы и дальше не будут поступать, то у ВСУ просто закончится живая сила. Они подчеркнули, что из-за этой ситуации им приходится оставлять выгодные для них позиции.

«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — сказали военные.

23 февраля сообщалось, что подразделения Западной группировки войск российской армии в течение недели с 17 по 23 февраля благодаря активным военным действиям улучшили свои позиции по переднему краю на Купянском направлении.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооруженные силы Российской Федерации пойдут в новое наступление и нанесут удар.

Также профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) возьмут под свой контроль еще больше территорий перед переговорами по украинскому кризису.

Ранее в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.