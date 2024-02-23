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Замкомандующего Черноморским флотом попал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции в отношении замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова

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Yves Herman/Reuters

Европейский союз ввел санкции в отношении заместителя командующего Черноморским флотом (ЧФ) России вице-адмирала Аркадия Романова. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Замкомандующего ЧФ попал в черный список Евросоюза в рамках 13-го пакета антироссийских санкций. В документе говорится, что Романов, исполняя свои должностные обязанности, якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины».

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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