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Евросоюз ввел санкции против председателя народного совета ДНР

Евросоюз ввел санкции против председателя народного совета ДНР Артема Жоги

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Его имя указано в списке, который опубликован в официальном журнале союза.

Также стало известно, что ЕС включил компании из семи государств в санкционный список из-за обвинений в обходе санкций против Российской Федерации. Предприятия находятся в Индии, Китае, Шри-Ланке, Таиланде, Сербии, Казахстане и Турции. Евросоюз подозревает предприятия из этих стран в том, что они участвуют в обходе торговых ограничений.

Всего в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.

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