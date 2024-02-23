Украинские военные не могут вести в бой против российских солдат из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на опрошенных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дело не в том, что мы потеряли дух, у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться, то это обернется катастрофой: у нас или кончатся люди, или все просто уедут из страны», — сказал украинский солдат.

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что им приходится уходить с выгодных для них позиций, с которых ВСУ могли бы осуществлять обстрелы.

«Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — пожаловался представитель ВСУ.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать.

Ранее в ВСУ пожаловались на безостановочные атаки российской армии.