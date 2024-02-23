На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников

Верховная рада Украины приняла сразу в двух чтениях законопроект о демобилизации солдат срочной службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Только что Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников!», — написал он.

По словам Гончаренко, в документ включили норму из его альтернативного законопроекта о годовой отсрочке от повторной мобилизации для отслуживших срочную службу.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации из армии срочников.

В этом президентском законопроекте не обозначены сроки демобилизации. В документе говорится только, что она будет осуществляться по указу главы государства. Когда такой указ должен появиться, не уточняется.

21 февраля Гончаренко сообщил, что Верховная рада 6 марта может принять во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

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