На Украине погиб еще один наемник из Финляндии, который воевал на стороне украинской армии. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Военный с позывным «Самсон» служил в роте «Браво» Международного легиона. Там есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в публикации.

Уточняется, что это уже третий финский наемник, погибший в ходе конфликта на Украине.

Иностранные наемники сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически с самого начала специальной военной операции. По информации министерства обороны России, в зоне конфликта было ликвидировано на сегодняшний день около шести тысяч бойцов иностранного легиона.

До этого начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.