Над Курском сработала система ПВО

В небе над Курском работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.

Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне в небе над Суражским районом Брянской области российские средства ПВО сбили украинский беспилотник. Также в ночь на 22 февраля уничтожили вражеские объекты над двумя российским регионами. Так, беспилотный летательный аппарат сбили над Брянской областью, а над Ростовской областью уничтожили зенитную ракету С-200, сообщили в Минобороны РФ.

Тем временем заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестовые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом, переданных Великобританией.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО в марте испытают дрон-тейлситтер «Чайка».