В Авдеевке российские бойцы на багги ушли от преследовавшего их дрона ВСУ

Группа бойцов Вооруженных сил РФ на багги (легкий автомобиль высокой проходимости) ушла от летевшего на них украинского дрона-камикадзе в городе Авдеевке, расположенном в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале уточняется, что произошедшее успела заснять камера на каске одного из российских солдат. По данным агентства, военные группировки войск «Центр» ехали по улицам населенного пункта и в какой-то момент заметили направлявшийся в их сторону беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Оказалось, что их преследовал украинский FPV-дрон.

При этом на кадрах видно, как водитель багги начинает маневрировать в попытке обмануть оператора украинского беспилотника. Транспортное средство успевает набрать скорость, но рядом с ним происходит взрыв.

Однако в результате атаки никто из бойцов ВС РФ серьезно не пострадал. По данным агентства, несколько человек получили легкую контузию.

Позже российский военнослужащий с позывным «Весна» рассказал, что примерно в то же время в Авдеевке произошел еще один инцидент. Второй дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался подбить другой автомобиль с солдатами ВС РФ.

Источник уточнил, что на пути российской багги оказалась поврежденная украинская техника. Тем не менее военным удалось резко затормозить и рассредоточиться, чтобы не попасть под удар.

Ранее украинский аналитик рассказал, как ВС РФ всего «за несколько часов» ухудшили положение ВСУ в Авдеевке.