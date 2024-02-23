Шойгу заявил, что у российской армии впереди много работы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды военным, отличившимся в ходе выполнения боевых задач, и заявил, что у российской армии впереди еще много работы, передает РИА Новости.

В церемонии награждения также принял участие начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Минобороны России выразил уверенность, что эти награды не последние.

«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!» — сказал Шойгу.

22 февраля министр обороны Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам военной операции и погоны высших офицеров военнослужащим армии. Они были вручены за проявленные мужество и героизм при выполнении задач.

Ранее Шойгу подписал приказ о салютах в День защитника Отечества.