Четверо колумбийских наемников, воевавших на стороне Украины, уничтожены в результате ракетного обстрела недалеко от Андреевки в ДНР. Об этом сообщила газета Vanguardia.

В публикации говорится, что среди боевиков был 28-летний уроженец муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии Вильмер Мартинес Васкес. Он вступил в «Интернациональный легион» ВСУ в апреле 2023 года.

По словам родственников, 19 февраля он вместе с тремя товарищами, также колумбийцами, попал под российский ракетный удар в районе города Курахово (недалеко от Авдеевки). Никаких официальных уведомлений со стороны украинских властей родственники не получили и узнали об этом со слов сослуживца. Опознать Васкеса удалось только по серебряным цепочкам, которые он носил.

Теперь родственники пытаются вернуть то, что осталось от Васкеса, чтобы предать его земле по-христиански. Они обратились за помощью в МИД Колумбии, но никакой помощи в этом вопросе не получили.

21 февраля в ДНР сообщили об эвакуации украинских властей из Курахово.

22 февраля в зоне СВО ликвидировали бразильского наемника-снайпера.

Ранее стало известно о бегстве наемников из Колумбии с позиций ВСУ.