Под Авдеевкой уничтожена первая бронемашина на базе Abrams

Российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По кадрам, опубликованным в канале, можно понять, что речь идет о инженерной машине M1150 Assault Breacher. Это боевая бронированная машина, задачей которой является расчистка путей движения войск и другой техники через минные поля.

Эти машины построены на базе американского основного боевого танка M1 Abrams — на ней установлен такой же двигатель, однако отсутствует вооружение, кроме крупнокалиберного пулемета Browning M2. Вместо оружия эта бронемашина оснащена минным плугом, поддерживаемый металлическими лыжами.

Ключевая роль в уничтожении машины, по данным канала, принадлежит танкистам 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

До этого российские военные смогли поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ также поразили транспортно-заряжающую машину американского ЗРК.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.