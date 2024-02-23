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СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

360tv: в Харьковской области на Украине произошли взрывы

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РИА Новости

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv со ссылкой на украинские СМИ.

«Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской», — говорится в сообщении.

До этого украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. Сообщается, что взрывы произошли в Миргородской общине Полтавской области.

В ночь на 22 февраля украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Херсоне.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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