СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv со ссылкой на украинские СМИ.

«Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской», — говорится в сообщении.

До этого украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. Сообщается, что взрывы произошли в Миргородской общине Полтавской области.

В ночь на 22 февраля украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Херсоне.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.