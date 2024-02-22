Добровольцы из Эстонии начали готовиться к гипотетическому вторжению России

В Эстонии появилась добровольческая армия из гражданских лиц, которая тренируется по выходным и готовится к гипотетическому вторжению России. Об этом сообщает издание Sky News.

В издании уточняют, что речь идет не о военнослужащих, а о гражданских людях средних лет. Они используют боевую раскраску на лицах, тренируются с оружием. Обратившись к представителям британского СМИ, они призвали людей «подняться с диванов» и готовиться воевать «из-за роста угрозы со стороны России».

Незадолго до того сообщалось, что на сайте эстонской погранслужбы появилось предупреждение, что вскоре страна может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Позже эта информация была опровергнута.

До этого в Эстонии ,были задержаны 10 предполагаемых агентов спецслужб РФ. Об этом сообщила в публикации в социальной сети X премьер-министр этой прибалтийской страны Кая Каллас.

Ранее в Эстонии предложили хранить в бункерах на границе с РФ варенье и картошку.