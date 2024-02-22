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На Украине передали в суд дело сотрудников военкомата, пытавших призывника

На Украине передали в суд дело сотрудников военкомата, силой удерживавших мужчину

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Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в суд дело двух сотрудников военкомата Самбора Львовской области, которые удерживали, избивали и морили голодом мужчину, заставляя его пройти военно-врачебную комиссию. Об этом говорится в Telegram-канале бюро.

«Работники ГБР завершили расследование. Обвинительные акты направлены в суд», — отмечается в публикации.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявлял, что жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за мобилизации и облав военкомов. По его словам, сотрудники украинских военкоматов патрулируют улицы и остановки в этих городах.

До этого бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что следствием падения Авдеевки станет то, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию. По его мнению, после падения Авдеевки украинцы «вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать».

Ранее пленные украинцы рассказали о призыве в ряды ВСУ.

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