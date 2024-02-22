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На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа

Военный эксперт Меркурис: ВСУ под селом Победа разгромили авиабомбами ФАБ-500

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Украинскую группировку под селом Победа разбили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем», — сказал Меркурис.

Военный эксперт обратил внимание, что сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать населенный пункт в таких условиях.

В январе в Британии предрекли уничтожение позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбами ФАБ-1500. По словам Меркуриса, эти бомбы чрезвычайно мощные, фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с их взрывной силой. Эксперт отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее варианта боеприпаса весом 500 килограммов, который ранее уже применялся против украинской армии.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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