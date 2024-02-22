Британия передаст Украине 200 новых ракет

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 200 ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, передает ТАСС.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Киеву, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — сказал Шэппс, отметив, что эти ракеты уже якобы «показали способность влиять на ситуацию на поле боя».

22 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские власти рискуют потерять контроль над еще большим количеством территорий, если не согласятся на проведение мирных переговоров с РФ.

В этот же день комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил мнение, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику.

Ранее Владимир Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.