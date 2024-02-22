Зеленский позволил иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом разрешил гражданам других стран проходить службу в национальной гвардии республики. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства», — говорится в тексте указа.

В ноябре прошлого года Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией: командующего Владимира Кондратюка и трех заместителей — Александра Набока, Олега Сахона и Николая Николенко. Причины кадровых перестановок не назывались.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

12 февраля президент подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток — до 13 мая.

Ранее в зоне СВО ликвидировали бразильского наемника-снайпера.