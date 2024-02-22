В зоне СВО применяется комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», который позволяет выспаться за 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Комплекс биоритмостимуляции холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», — сказано в заявлении.

21 февраля немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что использование Россией планирующих авиабомб против Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяет ВС РФ двигаться вперед.

В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в свое единство.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон сказал, что ВСУ после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.