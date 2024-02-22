Часть подразделений ВСУ укомплектована менее чем на 50%. Об этом сообщил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, слова которого передает издание «Страна».

«У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект вообще 40%. Мы можем вообще не проводить мобилизацию, но тогда может быть, что прорвется фронт, и тогда вы уже хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно», — сказал Арахамия.

22 февраля стало известно, то в городе Ржищев Киевской области после срабатывания самодельного взрывного устройства обнаружили листовки против мобилизации на Украине.

В этот же день оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал преступлением против населения мобилизацию на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации из армии срочников.

Ранее на Украине призвали отдать Киеву вообще все западное вооружение и технику.