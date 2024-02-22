В Одессе мужчины силой вытолкали сотрудников военкомата из трамвая

Жители Одессы отбились от сотрудников военного комиссариата, которые пытались зайти в переполненный трамвай с целью призыва мужчин на службу в армию. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что в настоящее время в Одессе набирают оборот разногласия по поводу транспортной мобилизации между гражданами и представителями территориального центра комплектования (военкомата). При этом конфликт постепенно приобретает силовой характер, уточнили журналисты.

«Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов», — говорится в публикации.

Статья дополнена видеозаписью, сделанной одним из пассажиров трамвая. На кадрах видно, как жители города обругивают человека в военной форме и мешают ему зайти в салон.

В какой-то момент сотрудник территориального центра комплектования достает телефон, чтобы снять происходящее. Но пассажиры выбивают устройство у него из рук и требуют от водителя продолжить движение. После этого двери закрываются, и транспортное средство незамедлительно трогается с места.

Ранее российские хакеры обнародовали личные данные работников украинских военкоматов.