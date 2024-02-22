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Плакат с немецким танком Leopard заметили у военкомата в Кировской области

В Кирове возле военкомата выставили плакат с немецким танком Leopard

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Киров без цензуры/VK

В российском Кирове возле военного комиссариата на улице МОПРа установили плакат с призывом на службу по контракту, на котором изображен немецкий танк Leopard — он имеется на вооружении стран НАТО и Вооруженных сил Украины. Фотография с этим плакатом появилась в паблике «Киров без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

Плакат, большую часть которого занимает снимок танка Leopard, установлен в нескольких метрах от входа в военкомат.

Представители военкомата в беседе с изданием «Подъем» не захотели предоставлять информацию о ситуации.

«Не надо из мухи слона делать», — сказали журналистам представители военкомата.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Чечню передал военному комиссариату республики автомобили «Нива».

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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