Плакат с немецким танком Leopard заметили у военкомата в Кировской области

В российском Кирове возле военного комиссариата на улице МОПРа установили плакат с призывом на службу по контракту, на котором изображен немецкий танк Leopard — он имеется на вооружении стран НАТО и Вооруженных сил Украины. Фотография с этим плакатом появилась в паблике «Киров без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

Плакат, большую часть которого занимает снимок танка Leopard, установлен в нескольких метрах от входа в военкомат.

Представители военкомата в беседе с изданием «Подъем» не захотели предоставлять информацию о ситуации.

«Не надо из мухи слона делать», — сказали журналистам представители военкомата.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Чечню передал военному комиссариату республики автомобили «Нива».

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.