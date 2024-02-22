На атакованном у берегов Йемена судне произошел пожар

Военно-морские силы (ВМС) Британии заявили, что на борту атакованного у берегов Йемена судна произошел пожар. Сообщение об этом появилось на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно сообщению, речь об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена, о котором сообщалось ранее.

Как передает UKMTO, по судну были выпущены две ракеты, в результате чего на его борту возник пожар.

«Силы коалиции отреагировали на произошедшее», — говорится в распространенном документе.

20 февраля хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе.

До этого газета The Guardian писала, что хуситы заявили об одном из своих самых мощных ударов, после того как два их снаряда попали в грузовое судно под флагом Белиза.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.