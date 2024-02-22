В Белоруссии пообещали «не церемониться» при нарушении воздушного пространства

Белоруссия будет сбивать иностранных нарушителей воздушного пространства республики. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он предупредил, что с нарушителями «не будут церемониться». «Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать», — заключил министр.

Хренин предупредил, что организация Североатлантического договора (НАТО) может создавать ударные группировки под видом учений.

До этого председатель белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о беспрецедентном уровне всех видов разведки против Белоруссии.

14 февраля чешская газета Časopis argument писала, что в случае якобы возможного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс будет нацелен на Калининградскую область.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя.

Ранее в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине.