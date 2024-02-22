В подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области третий день подряд получают повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил количество объектов и степень разрушений.

20 и 21 февраля Федоров также сообщал о разрушении объектов инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 22 февраля в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.