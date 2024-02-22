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В Кремле оценили предложение приравнивать военкоров к участникам СВО

Песков заявил, что линейно приравнивать военкоров к участникам СВО — неправильно

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Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что было бы неправильно линейно приравнивать военкоров к участникам СВО. Об этом он сказал в интервью порталу International Reporters.

Он признал, что журналисты не являются прямыми участниками боевых действий и конфликтов, они не берут в руки оружие. «Поэтому вот так вот линейно <...> приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — заключил Песков.

При этом Песков заявил о важности того, чтобы в СМИ работали настоящие патриоты своих стран.

Представитель Кремля отметил, что это наблюдается далеко не везде, однако в России есть целый ряд СМИ, которыми власти страны гордятся и которые являются законодателями очень высокого стандарта журналистики. По мнению Пескова, Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Он также отметил, что западные СМИ подвергаются очень жестокому нажиму со стороны своих правительств.

Ранее Госдума одобрила запрет на увольнение вдов участников спецоперации.

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