Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Он резюмировал, что в следующих конфликтах нынешняя техника и вооружение Западу уже не понадобятся, поэтому сейчас все это нужно передать Украине.

«Это будет металлолом, который <...> будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее — конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — заявил Данилов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий был вынужден провести изменения в военном руководстве страны. Bloomberg отмечает, что украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, а политические распри в странах Запада задерживают новые поставки Киеву.

Ранее стало известно о работе западных наемников в Авдеевке.