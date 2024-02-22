Аналитик заявил о наличии у России оружия для борьбы с морскими дронами

Военный аналитик, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник оценил возможность России противостоять морским дронам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аналитика, оружие для борьбы с таким типом вооружений уже есть. Им являются дистанционно управляемые модули, применяющиеся на сухопутной технике, которые можно установить на корабли. По словам Крамника, оптико-электронные станции обнаруживают цели на расстоянии нескольких километров.

Крамник считает, что сейчас повторяется ситуация конца XIX века, когда появились миноносцы, вооруженные торпедами, и корабли плохо справлялись с этой угрозой. Тогда бороться с торпедами помогали пушки и мощные прожекторы, а затем был изобретен радар, который упростил задачу.

По словам эксперта, сейчас возрождается тактика контактных атак, которая ушла в прошлое с разработкой ракетного вооружения. Теперь вместо торпед используются катера-камикадзе.

«Средство борьбы должно быть похожим — скорострельное оружие с хорошими системами управления и обнаружения, которые позволят заметить эти цели на достаточном расстоянии от борта и поразить их», — сказал Крамник.

В начале февраля пресс-служба корпорации «Алмаз-Антей» сообщила, что модернизированная установка «Комар», предназначенная для борьбы с воздушными целями и морскими дронами, впервые будет представлена за рубежом на выставке вооружений в Саудовской Аравии.

В январе командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Вооруженные силы (ВС) России научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов.

Ранее ВС России начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ.