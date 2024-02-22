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В зоне СВО ликвидировали бразильского наемника-снайпера

Военкор Котенок: в зоне СВО ликвидирован бразильский наемник-снайпер Вукапанаво

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Gleb Garanich/Reuters

Российский военкор Юрий Котенок рассказал в Telegram-канале, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

По словам журналиста, до прибытия в зону боевых действий снайпер служил в бразильской полиции, профессионально занимался джиу-джитсу и имел более 120 тысяч подписчиков в соцсети.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Авдеевки оставили много улик, которые говорили об участии в боевых действиях наемников из США, Канады и стран Евросоюза (ЕС).

Колумбиец с позывным «Чечо» также рассказывал агентству Associated Press, что его землякам пришлось покинуть поле боя на Украине из-за опасности, которые несут российские дроны. По его словам, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, и им негде было спрятаться.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников, а также ликвидировали 103 военных преступника, проявивших особую жестокость на территории Украины.

Ранее в Авдеевке нашли склад с боеприпасами из США и вещи иностранных бойцов.

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Операция на Украине
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