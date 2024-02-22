Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Иностранные наемники были в числе штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую перебросили в Авдеевку. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ, командир роты 3-й штурмовой бригады Александр Гарнага, пишет Минобороны РФ.

Старший лейтенант Гарнага попал в плен при штурме Авдеевки. По его словам, командиром роты он служит всего две недели. Военный рассказал про плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, большие потери и нехватку кадров. Например, его рота укомплектована только на 10%, воевать практически некому.

По его словам, сначала штурмовой батальон с иностранцами заехал заштурмовать и обрезать силы РФ, однако в итоге они сами попали в окружение. Гарнага обратил внимание, что после взятия в плен российские военнослужащие относятся к ним достойно.

Также в Минобороны рассказали, что ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили много улик, которые говорили об участии в боевых действиях наемников из США, Канады и стран ЕС.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Ранее сообщалось, что отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано.