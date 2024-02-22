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Стало известно о работе западных наемников в Авдеевке

МО РФ: оставленные ВСУ в Авдеевке улики подтвердили наличие западных наемников

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при бегстве из Авдеевки оставили много улик, которые говорили об участии в боевых действиях наемников из США, Канады и стран ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также в ведомстве добавили, что российские военные установили, что почти каждый подвал в Авдеевке стал складом импортных боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Так, солдаты нашли минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам, и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов — импортного производства.

По данным пресс-службы, огневые точки противника оказались оборудованы практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий. Также российские бойцы нашли военную технику, которая была укрыта в домах.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Глава Украины Владимир Зеленский из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий был вынужден провести изменения в военном руководстве страны. Bloomberg отмечает, что украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, а политические распри в странах Запада задерживают новые поставки Киеву.

Ранее российский командир рассказал о ситуации в Запорожье.

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Взятие Авдеевки
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