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Су-25 на Краснолиманском направлении поразили ракетами опорные пункты ВСУ

Штурмовики Су-25 на Краснолиманском направлении нанесли удар по опорникам ВСУ

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Минобороны России

Российскими штурмовиками Су-25 на Краснолиманском направлении были поражены опорные пункты и скопления живой силы украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Су-25, находясь на предельно малой высоте в 25 метров, с кабрирования нанесли удары по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-13. Все цели были успешно поражены.

После выполнения боевой задачи штурмовики выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и в штатном режиме вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что в марте в зону специальной военной операции (СВО) поступит ударный дрон «Чайка», построенный по аэродинамической схеме «тейлситтер», сочетающей преимущества беспилотника самолетного и мультироторного типов.

До этого сообщалось, что российская штурмовая авиация поразила замаскированные силы и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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Операция на Украине
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