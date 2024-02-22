ВСУ за сутки обстреляли ДНР 51 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего по региону был выпущен 181 боеприпас. 37 обстрелов жилых кварталов и гражданской инфраструктуры были произведены на Горловском направлении, еще 11 — на Донецком, три — на Ясиноватском.

До этого ВСУ выпустили восемь ракет по Калининскому району Донецка.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее взрывы произошли в Миргороде на северо-востоке Украины.