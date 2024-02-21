Нетаньяху прокомментировал принятие закона об отказе от «диктата» о Палестине

Принятие Кнессетом (израильским парламентом) законопроекта, который отвергает так называемый международный «диктат» о создании палестинского государства является верным шагом. Об этом в социальных сетях заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также израильский премьер добавил, что для заключения мира с палестинцами необходимо вести переговоры, а не действовать в одностороннем порядке.

«Приняв историческое решение подавляющим большинством голосов, Кнессет поддержал мое предложение: 99 из 120 депутатов проголосовали против одностороннего признания палестинского государства», — пишет Нетаньяху.

До этого представитель делегации России на слушаниях в Международном суде ООН, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин призвал Израиль положить конец поселенческой деятельности на палестинских территориях.

Он обратил внимание, что израильские поселения на палестинской территории противоречат принципу «недопустимости приобретения территории силой».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.