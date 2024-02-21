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На Украине боятся, что после нового закона о мобилизации станет некого призывать

Украинский социолог: новый закон о мобилизации вызовет бегство мужчин за рубеж

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В том случае, если новый закон о мобилизации на Украине будет принят, это вызовет массовое бегство мужчин за рубеж. Об этом журналу Der Spiegel заявил живущий в Британии украинский социолог Владимир Артюх.

«Многие мужчины могут скрыться или покинуть страну любой ценой», — заявил профессор Оксфордского университета Артюх.

Его мнение поддержал украинский беженец в Германии Виталий Шевчук, который заявил, что «настоящее предательство» состоит в отправке украинских мужчин на фронт, где они с высокой вероятностью могут погибнуть. Он добавил, что Украина потеряла свой шанс противостоять России, и сейчас это можно сравнить с противостоянием на ринге подростка и Майка Тайсона.

До этого стало известно, когда на Украине могут принять законопроект по мобилизации.

Ранее в Раде высказались о планах по официальному откупу от мобилизации.

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