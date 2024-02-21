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Жена российского солдата разыскивает пропавшего в зоне СВО мужа

Россиянка недосчиталась денег на карте своего мужа-солдата и забила тревогу

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Сергей Аверин/РИА Новости

Россиянка из Волгограда по имени Мелине Асланян сообщила, что ее супруг, который пошел добровольцем на СВО, перестал выходить на связь, а на его карте, куда приходила зарплата, исчезли все деньги. Об этом сообщает портал V1.RU.

Асланян рассказала, что ее муж Вахтанг служил добровольцем в одном из отрядов «Шторм Z», заключив контракт с Министерством обороны. При этом Вахтанг ежемесячно переводил супруге часть зарплаты — однако в декабре, когда он в последний раз выходил на связь, мужчина сообщил, что его направляют в бой, поэтому он оставит телефон другу, который сам переведет Мелине деньги.

Однако в условное время женщина не получила деньги, а потом обнаружила, что с зарплатного счета мужа пропали все деньги. Вместо мужа, как предполагает Мелине, ей написал неизвестный.

«Соберись, но Вахи больше нет с нами. Не надо никуда ходить. Деньги будут у тебя сегодня, давай по-хорошему решим, мирным путем. Я знаю, что сделал очень плохо и ты не хочешь меня слушать. (...) Я еще хочу детей своих увидеть. Ладно я — идиот, но не дай детям моим без отца остаться, прошу», — было указано в сообщении.

Тем не менее денег собеседник Мелине не перевел, а затем перестал выходить на связь. Командование отряда сообщило женщине, что ее супруг числится пропавшим без вести, эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Остается неизвестным, было ли возбуждено уголовное дело по факту хищения денег.

До этого бывшего полицейского обвинили в поджоге дома бойца СВО за долги.

Ранее сообщалось, что напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет тюрьмы.

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